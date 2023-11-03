وزارة التشغيل تعلن عن فتح باب التسجيل والترشح للحصول على عقود عمل غير محددة المدة بمؤسسات البناء والأشغال العامة بإطاليا

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل والترشح للحصول على عقود عمل غير محددة المدة بمؤسسات البناء والأشغال العامة بايطاليا لفائدة الباحثين عن شغل من خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني والمتحصلين على شهائد تكوين مهني مستوى شهادة مهارة وشهادة الكفاءة المهنية ومؤهل

التقني المهني في مجال البناء وتوابعه.

وحددت وزارة التشغيل في بلاغ لها على صفحة الفيسبوك آخر أجل لتقديم الترشحات

ليوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري بخروج الغاية

ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى زيارة الموقع

الدولي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

www.aneti-international.tn

وجدير بالاشارة الى ان الاعلان عن فتح باب

الترشحات يندرج في اطار تفعيل الاتفاقية الممضاة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بمقر الوزارة بين الجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة ANCE والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني.

ويمكن الولوج مباشرة لروابط فتح باب الترشح التالية:

https://www.aneti-international.tn/ar/node/543889

https://www.aneti-international.tn/ar/node/543888