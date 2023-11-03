وزراء الصحة العرب يصدرون بيانا مشتركا يُدين العدوان الصهيوني على الفلسطينيين



أصدر وزراء الصحة العرب أمس الخميس بيانا مشتركا يُدين العدوان الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين جراء قصف المباني السكنية والمستشفيات، وفق ما جاء فبي بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية.

وقد شارك وزير الصحة علي المرابط أمس الخميس في اجتماع عن بعد للدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب وذلك في إطار التحضير للدورة الخامسة للقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي ستنعقد بموريتانيا خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكلف مجلس وزراء الصحة العرب لجنة فنية استشارية قصد التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية لمتابعة الأوضاع الصحية بالمستشفيات وضبط الاحتياجات العاجلة وإفادة وزارات الصحة بالدول العربية بها، خاصة تأمين مخزون الدم من المناطق القريبة على غرار الضفة الغربية ومصر وبقية الدول العربية.

كما طالب المجلس من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية التدخل لتمرير المساعدات الصحية لقطاع غزة والمناطق المتضررة في فلسطين والضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاعتداءات وتمرير المساعدات عبر فتح ممرات آمنة.

من جهة أخرى، تطرق مجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع لمناقشة القرار الخامس لمجلس وزراء الصحة العرب الصادر عن دورته 58 المنعقد مؤخرا بالجزائر.

كما خصص الاجتماع لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بإعداد استراتيجية عربية بشأن تطوير الصحة المدرسية والجامعية وزيادة الإنفاق المادي على قطاع الصحة خاصة في ظل الازمة التي يمر بها الوطن العربي لجائحة كورونا وتنفيذ خطط مسبقة لهذه الحالات والاستثمار في الموارد البشرية الصحية.

وأكد وزير الصحة علي المرابط بالمناسبة على أهمية العمل على استراتيجية عربية بشأن تطوير الصحة المدرسية والجامعية وتعزيز الصحة النفسية.

واقترح في هذا الصدد تضمين هذه الاستراتيجية المجالات الجاري بها العمل لمنظومة الصحة المدرسية والجامعية في تونس على غرار الادماج المدرسي للأطفال ذوي طيف التوحد والطوارئ الصحية والتصرف في الأزمات بالفضاء الدراسي.

واستعرض الوزير التجربة التونسية في مجال الصحة النفسية للطفل والمراهق والتي تتمثل خاصة في احداث إطار استراتيجي وعملي يتمثل في خطة وطنية متعددة القطاعات للنهوض بالصحة النفسية للطفل والمراهق ومكافحة الإدمان بجميع اشكاله والوقاية من الانتحار والمرافقة النفسية خلال جائحة كوفيد-19.