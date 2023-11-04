“التونيسار”: كاميرات مراقبة وتتبع عدلي ضدّ المعتدين على الطائرات

أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية ‘التونيسار ‘ خالد الشلّي، ان الشركة تعاني من التصرفات المشينة لعض الركاب داخل طائرات أسطول الشركة، واصفا ذلك بالمظاهر غير اللائقة والتي تكلف الشركة أموالا كبيرة لإعادة هيكلة الطائرات وتحسين مكوناتها الداخلية.

واضاف الشلي في تصريح لموزاييك السبت 4 نوفمبر 2023، أنه للتصدي لهذه التصرفات والمحافظة على ممتلكات المؤسسة سيتم تجهيز كافة الطائرات بكاميرات مراقبة داخلية وتفعيل التتبع العدلي لكل المخالفات المرتكبة ومحاسبة المعتدين كما هو معمول به في أغلب شركات الملاحة الجوية في العالم في مثل هذه الوضعيات حسب تصريحه على هامش تظاهرة حضوره ضمن معرض ‘EXPO TALAN 2023’ بقطب تنمية الزربية والمنسوجات اليدوية بالدندان من ولاية منوبة .

وأعلن خالد الشلّي أنه لم يعد من الممكن السماح بتواصل مثل هذه التصرفات غير المسؤولة منها تقطيع الكراسي والكتابة عليها وتعمد إلقاء الفضلات من بعض الركاب.