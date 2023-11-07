الإحتفاظ بمروان المبروك: الناطق باسم محكمة تونس يكشف التفاصيل..#خبر_عاجل

أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، الإحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 بشبهة جريمة استيلاء مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مبينا أن الموضوع في علاقة بشركة صادر في شأنها قرار بالمصادرة لكن المبروك يتصرف فيها وكأنه لا وجود لقرار المصادرة.

وأوضح محمد زيتونة وفي تصريح لشمس أف أم أن الإحتفاظ بمروان المبروك جاء بناءً على شكاية تقدمت ضده من المكلف العام بنزاعات الدولة، وأفاد أن الإحتفاظ بـ5 أيام على ذمة الأبحاث قابلة للتمديد .

وأضاف المتحدث باسم المحكمة أنه قد تم تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني للبحث في الموضوع.