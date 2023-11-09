في قضايا شبهات فساد/إحالة وزير شؤون اجتماعية سابق وإطارين على دائرة الاتهام..#خبر_عاجل

أعلن مرصد رقابة في بلاغ له اليوم الخميس 09 نوفمبر 2023، أنه تم إحالة وزير شؤون اجتماعية سابق ومديرين عاميين سابقين على دائرة الاتهام في قضايا شبهات الفساد في تعيين دفعات الملحقين الإجتماعيين للسنوات 2017 و2018 و2019.

وأوضح البلاغ، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أعلم المرصد بداية هذا الأسبوع، بقرار ختم البحث في القضيتين التحقيقيتين المتعلقتين بالإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الإجتماعيين للسنوات 2017 و2018-2019.

وكان المرصد قد تقدم بشكاية في 30 جوان 2021 ضد وزير الشؤون الإجتماعية السابق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين تلك الفترة.

هذا وقد تقرر إحالة الوزير السابق والمديرين العامين السابقين أمام دائرة الاتهام على الحالة التي هم عليها، بعد ثبوت إرتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من مجلة الإجراءات الجزائية.