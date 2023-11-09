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عاجل/ البيت الأبيض: هدنة 4 ساعات يوميا في غزة

2023/11/09 أهم الأخبار, فلسطين


أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستبدأ، الخميس، تنفيذ هدنة لمدة 4 ساعات يوميا شمالي قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن “إسرائيل أبلغت الولايات أنه لن تكون هناك عملية عسكرية خلال فترات توقف القتال”.
واعتبر أن “فترات التوقف في القتال هذه خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وأشار كيربي إلى “ممرين إنسانيين سيسمحان للسكان بالفرار من القتال في غزة”.
وأكد البيت الأبيض أنه “يجب إدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة”، مشيرا إلى أن “واشنطن تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا”.

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