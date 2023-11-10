عاجل/ قطر تحذّر من نية الإحتلال الواضحة لارتكاب مجزرة في مستشفى الشفاء بغزة

حذرت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم الجمعة، من نية جيش الإحتلال الواضحة لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط اشتباكات في محيطه وحصار الاحتلال له.

وقالت الوزارة في بيان:”تحذر دولة قطر من النية الواضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي في غرب غزة، وتعتبر أن الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة عبر استهداف محيطه ومبنى العيادات الخارجية فيه، هي تمهيد لاستهداف المجمع الذي التجأ إليه عدد كبير من النازحين يقدر عددهم بـ 60 ألفا بجانب الطواقم الطبية والمرضى والمصابين”.

وأضاف البيان: “تطالب (دولة قطر) المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمجمع ومن فيه، مشددة على أن التأخر في الضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة وعدم إدانة استهدافه لمحيطه سيعطي إشارة له بأن يمضي قدما في استهداف المجمع والمنشآت الصحية الأخرى دون تمييز”.

وأكدت الوزارة في بيانها على “رفض دولة قطر لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة وتعدها تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة”.

وأضافت: “وفي الوقت ذاته، تحذر (قطر) من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما تؤدي لتلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته”.

واختتم البيان: “تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.