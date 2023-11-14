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بايرن ميونيخ يتعاقد مع اللاعب الأسترالي الواعد نيستوري إيرانكوندا

2023/11/14 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أعلن نادي بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا لكرة القدم في المواسم الـ11 الأخيرة، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب الأسترالي الواعد نيستوري إيرانكوندا.

وسيلتحق اللاعب، الذي سيبلغ الثامنة عشرة من العمر في التاسع من فيفري المقبل، بصفوف النادي البافاري في الأول من جويلية المقبل بعقد طويل الأمد قادما من نادي /أديلايد يونايتد/ الأسترالي.

ونقل موقع بايرن عن مدير قسم تطوير الشباب في النادي يوخن زاور قوله “نيستوري جناح سريع جدا، قوي في المراوغات وإنهاء الهجمات مع الكثير من الاندفاع نحو المرمى”.

ولعب إيرانكوندا، المولود في تنزانيا، مع منتخب أستراليا تحت 17 عاما، كما تدرب مع المنتخب الأول في مارس الماضي واستدعي إلى تشكيلة الفريق لخوض مباراتين ضد كولومبيا والإكوادور، لكنه لم يشارك في أي منهما.

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