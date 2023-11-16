الإعلان عن الفائزين بجوائز عبد الوهاب بن عياد الأدبية يوم الأحد 19 نوفمبر

سيتم توزيع جوائز الدورة الثالثة لجائزة عبد الوهاب بن عياد الأدبية FABA يوم الأحد 19 نوفمبر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة بداية من الساعة الرابعة مساء.

وقد ترشح لنيل جوائز هذه الدورة الثالثة 107 عملا في مختلف أصناف الجائزة البالغ مجموعها 90 ألف دينار، وتم انتقاء 12 عملا إبداعيا ضمن القائمات القصيرة.

وكانت جمعية عبد الوهاب بن عياد أعلنت أمس الأربعاء عن القائمات القصيرة لهذه الجائزة لسنة 2023 في مختلف الأصناف وهي :

جائزة الرواية أو المجموعة القصصية باللغة الفرنسية (قيمة الجائزة 20 ألف دينار):

Ayham لوليد حمدي

Impasses لرفيقة الإينوبلي

Sherlock à Tunis

جائزة الرواية أو المجموعة القصصية باللغة العربية (قيمة الجائزة 20 ألف دينار) :

أشياء لسمر المزغني

قضية السيدة ليمان لزهرة مقدميني

نقطة الصفر لعبير قاسمي

جائزة المقالة الفكرية الطويلة باللغة العربية أو الفرنسية (قيمة الجائزة 20 ألف دينار) :

الحدث الوحش لفتحي ليسير

الأغورا والأوركسترا لعبد الحليم المسعودي

Sur les pas des maitres لنيللي العمري

جائزة القصة المصورة أو الكتاب المصور الموجه للطفل و/أوالمراهق (قيمة الجائزة 10 آلاف دينار)

هكذا تغيرت حياتي

نيرة لكلثوم عياشة

راقص البالي لفائقة قنفالي

وأعربت مؤسسة بن عياد في بلاغ أمس عن قرار لجنة التحكيم حجب جائزة ديوان الشعر باللغة العربية أو الفرنسية لهذا العام والبالغ قيمتها 20 ألف دينار.