المنصري يعلن عن الموعد المرتقب لإرساء مجلس الجهات والاقاليم



قال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، انه من المنتظر أن يتم ارساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة البرلمانية الثانية) بين شهري مارس أو أفريل على أقصى تقدير حسب تقدّم النزاعات.

واكد المنصري في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 6 نوفمبر 2023، بداية مؤشرات تبرز الإهتمام بالانتخابات المحلية حيث قام أكثر من 1.9 مليون شخص بالتثبّت من تسجيلهم، إضافة إلى قيام 600 ألف شخص بتحيين مراكز الاقتراع.

وبلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، 7216 مترشحا سينطلقون في حملاتهم الإنتخابية في الثاني من ديسمبر.

وأشار المنصري إلى أنّ الهيئة رفضت 42 ترشّحا صدرت ضدّ أصحابها أحكاما من محكمة الحاسبات تتعلّق بتمويل الحملات الانتخابية في استحقاقات 2014 و2018.

وبخصوص السقف الإنتخابي أشار المنصري إلى أنّ ذلك سيصدر في أمر عن رئاسة الحكومة، ومن المقرر أنّ يكون السقف بـ 1000 دينار عن كلّ 1000 ساكن في الدوائر التي يتراوح عدد الناخبين فيها بين 2000 و5 آلاف ناخب، فيما حدّد هذا السقف بـ 800 دينار على كل الف ساكن للدوائر التي تضم أكثر من ذلك.