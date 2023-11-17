سوسة/ تفكيك عصابة مختصة في التنقيب على الآثار وصنع الأسلحة البيضاء والقبض على 07 مورطين

أمكن لاطارات وأعوان منطقة الأمن بسوسة الشمالية معية أعوان حفظ النظام الجهوي بسوسة ( دراجية ) بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية المعمقة من تفكيك عصابة مختصة في التنقيب على الاثار وصنع الأسلحة البيضاء والاحتفاظ بجميع عناصرها والتي تضم 07 انفار ( احدهم تحصن بالفرار وتم ادراجه بالتفتيش ) وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.

كما تم حجز قطعة أثرية متمثلة في مجسم حصان من مادة البرنز وكاشف معادن إضافة الى كمية من الأسلحة البيضاء والمتمثلة في عدد 05 خناجر بالاغماد وعدد 02 سيوف وقبعة عسكرية.

بمعاينة هواتف الجوالة للمجموعة عثر على صور ومقاطع فيديو تم تداولها فيما بينهم توثق عملية التنقيب على الاثار ولمبالغ مالية هامة من العملة الأجنبي وقطع من الأحجار الكريمة تبين فيما بعد وأنهم يرغبون في التفريط فيها بالبيع للعموم وعليه تم حجز جميع الهواتف الجوالة على ذمة الأبحاث و #فرقة_الشرطة_العدلية_بسوسة_الشمالية متعهدة بمواصلة البحث.