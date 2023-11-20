منوبة-انتخابات: المحكمة الادارية ترفض 05 طعون، في انتظار البت في طعنين اخرين خلال الايام القادمة

أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة احمد دويك، مساء اليوم الاثنين، بأن المحكمة الادارية قضت برفض خمسة طعون، تتعلق بنزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023، اربعة منها تم رفضها شكلا وواحد اصلا، في انتظار البت في طعنين اخرين من اصل 7 طعون تقدم بها مترشحون للإنتخابات المحلية المقبلة وسبق للهيئة أن أسقطت مطالبهم لأسباب وظيفية وأخرى بسبب وثائق غير مكتملة.

وأوضح دويك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة تلقت 05 طعون في الآجال، وطعنين خارج الآجال، ليبلغ عدد مطالب المترشحين المقبولين أوليا بالجهة لإنتخابات المجالس المحلية المرتقبة بلغ، بعد انتهاء فترة البت، 184 مطلبا تم قبولها اوليا من جملة 200 مطلب تلقتها الهيئة طيلة فترة قبول الترشحات وفترة التمديد.

من جهته اكد المدير الجهوي للهيئة محمد رؤوف بلفائز، في تصريح ل(وات) تواصل العمل الميداني لأعوان التحيين خلال الفترة الإستثنائية الثالثة والأخيرة في كافة معتمديات الولاية ما مكن إلى حد الآن من القيام ب3000 عملية تحيين، خلال 230 نشاط، وذلك بعد انجاز اكثر من 12,600 عملية تحيين خلال المرحلة السابقة من التحيين.

جدير بالذكر أن مراكز الإقتراع بولاية منوبة المخصّصة لإنتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2023، يبلغ 96 مركزا موزعة على 49 دائرة انتخابية ب47 عمادة بالمثان معتمديات بالجهة ، منها مركز جديد تمت إضافته بدوار هيشر.