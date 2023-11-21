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“الصوناد”: قطع الماء لم يقلص من الإستهلاك..!

2023/11/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الرئيس المدير العام لاستغلال وتوزيع المياه أحمد صولة،عدم نجاعة القرارات الاستثنائية القاضية بقطع توزيع المياه خلال فترات الليل، بسبب الجفاف مشيرا الى ان “استهلاك المياه بقي في المستويات نفسها قبل إعتماد نظام الحصص.

وبين أحمد صولة في تصريح لإذاعة “موزاييك” اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري ان المواطنين يقومون خلال فترة النهار بتخزين المياه في منازلهم لاستخدامه لاحقا بما قد يزيد عن حاجاتهم الاعتيادية.

وأشار الرئيس المدير العام للصوناد إلى أنّ العمل بنظام الحصص سيتواصل طالما تواصل الجفاف وانحباس الأمطار وفق تعبيره.

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