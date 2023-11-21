عاجل/ 3 قتلى و14 مُصابا في حادث إصطدام حافلة عمومية بسيارتين في سيدي بوزيد

لقي 3 أشخاص حتفهم فيما أصيب 14 اخرين في اصطدام حافلة نقل عمومي بسيارتين خاصتين بالطريق الوطنية عدد 13، على مستوى منطقة الحنية كم 105، وفق ما أكده لموزاييك مصدر من الحماية المدنية بسيدي بوزيد.

وحسب ذات المصدر فقد تم تجنيد حوالي 10سيارات إسعاف وحماية مدنية للقيام بعمليات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لمواصلة اسعافهم و علاجهم.

فيما تعهدت الجهات الأمنية بفتح تحقيق في الغرض لمعرفة أسباب و ظروف الحادث.

كما تحوّل والي الجهة صحبة عدد من المسؤولين الجهويين على عين المكان لمتابعة عمليات إنقاذ المصابين.