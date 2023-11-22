أثناء نزول الأمطار.. إستند الى عمود كهربائي فتعرّض لصعقة أودت بحياته!!

شهد حي الشباب بمعتمدية دوار هيشر من ولاية منوبة، مساء أمس، وفاة تلميذ من مواليد سنة 2009 بعد تعرضه الى صعقة كهربائية إثر ملامسته عمود كهربائي بحيه السكني، وذلك تزامنا مع نزول الامطار، وفق ما أفاد به (وات) مصدر امني بالجهة.

وتفيد المعطيات الاولية للحادثة، أن التلميذ كان بالشارع وقد استند الى العمود ليتعرض الى صعقة كهربائية مفاجئة أودت بحياته.

وقد تولى الجيران الاتصال بوحدات الحرس الوطني والحماية المدنية فور وقوع الحادثة، ليتم اعلام النيابة العمومية التي قام ممثلها بمعاينة الجثة، والاذن بنقلها لمصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول لتحديد أسباب الوفاة، كما تولى أعوان مركز الحرس الوطني بحي الشباب بفتح بحث في الحادثة.