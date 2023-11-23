قبلي: اختتام فعاليات الملتقى الجهوي في السلامة المرورية لفائدة إطارات الشباب والتربية

يختتم، اليوم الخميس، الملتقى الجهوي في السلامة المرورية المنتظم على امتداد يومين لفائدة اطارات الشباب والتربية تحت شعار “السلامة على الطريق مسؤولية الجميع”، وببادرة من دار الشباب ابراهيم بن عمر بدوز بمساهمة المرصد الوطني للسلامة المرورية ودائرة الامن الوطني وفرقة الحماية المدنية بالمنطقة.

وأوضحت منشطة نادي التثقيف المروري بدار الشباب ابراهيم بن عمر، سماح بلحاج، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الملتقى الجهوي يهدف إلى تكوين مجموعة من اطارات الشباب واطارات التربية في مجال السلامة المرورية والاسعافات الاولية، من أجل تركيز نوادٍ في المؤسسات التربوية والشبابية، بما يساهم في نشر الثقافة المرورية بالجهة ويعزز سلامة العنصر البشري من خلال الحد من خطورة الحوادث على الطريق.

وأشارت سماح بلحاج إلى أن هذا الملتقى افتتح يوم أمس بتنظيم معرض وثائقي في السلامة المرورية قبل فسح المجال لتقديم عدّة احصائيات ومداخلات علمية أثثها كلّ من المكوّن بالمرصد الوطني للسلامة المرورية العميد مراد الجويني، والمكوّن بالادارة الجهوية للحماية المدنية خليل بنعون، وتتواصل أشغال الملتقى اليوم عبر تنظيم ورشات في الاسعافات الاولية وحملة تحسيسية على الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي دوز وقبلي تخللها توزيع مطويات في التثقيف المروري، فضلا عن تنظيم عملية بيضاء لانقاذ مصاب محاصر في سيارة اثناء تعرضها لحادث مروري.