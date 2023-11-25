عاجل/بعد الاحتفاظ به: هيئة الدفاع عن رضا شرف الدين تكشف..

أفاد جمال حاجي عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين، أنه تم الاحتفاظ بمنوبه في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت، لفترة 5 أيام قابلة للتمديد بقرار من النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بعد ان تم سماعه في الفرقة الوطنية الأولى للجرائم المالية المتشعبة بالعوينة.

وأضاف المحامي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم اعلام منوبه يوم امس الجمعة بأنه محل تفتيش في قضية متعلقة بجرائم مالية تعود الى سنة 2021 موضحا ان هذه القضية التي فتحت في اطار قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال قد تم حفظها سنة 2021.

واعتبر المحامي أن هذه القضية تطفو على السطح اثر قرار قاضي التحقيق للقطب القضائي لمكافحة الارهاب يوم أمس بإبقاء رضا شرف الدين في حالة سراح في قضية التآمر على امن الدولة.

يُشار إلى أن قاضى التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر بعد الاستماع الى رجل الأعمال والسياسي رضا شرف الدين يوم أمس الجمعة، الإبقاء عليه في حالة سراح وفق ما أفاد به المحامي جمال حجي.

وكان شرف الدين قد تم إيقافه منذ يوم 10 نوفمبر الجارى، في إطار القضية المعروفة بقضية “التآمر على أمن الدولة”.