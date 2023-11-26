الصين تلغي تأشيرة الدخول الى أراضيها لمواطني هذه الدول..

أعلنت الصين قيامها بتجربة سياسة الدخول دون تأشيرة لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ‏وإسبانيا وماليزيا، وذلك في الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 30 نوفمبر ‏‏2024.‏

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين، إن الدخول دون تأشيرة إلى الصين سيكون متاحا لمواطني هذه الدول، الذين يحملون جوازات سفر عادية، ويسافرون للعمل أو مشاهدة المعالم السياحية، أو زيارة الأقارب والأصدقاء، أو العبور (الترانزيت)، لمدة تصل إلى 15 يوما.

وأضافت أن “هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تبادلات الأفراد بين الصين والدول الأجنبية، لخدمة التنمية عالية الجودة والانفتاح رفيع المستوى”.