الرابطة المحترفة الأولى: الجولة 11 ـ نتائج وهدافو مباريات الدفعة الثانية

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الدفعة الثانية من الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :

الأحد 26 نوفمبر 2023

المجموعة الاولى

في قفصة

قوافل قفصة 1 /الصادق بن سالم (د45)

الملعب التونسي 3 /هيثم الجويني (د8 و11) وبلال الماجري (د21)

في بن قردان

اتحاد بن قردان 2 /محمد علي العمري (د28) وايوب مشارك (د43 ض ج)

مستقبل سليمان 1 /محمد ريان الحروني (د20)

المجموعة الثانية

في المنستير

الاتحاد المنستيري 3 /بلال ايت مالك (د55) وبوبكر تراوري (د59) وبوبكر تراوري (د66 ض ج)

اتحاد تطاوين صفر

السبت 25 نوفمبر

المجموعة الثانية:

في ملعب 15 أكتوبر

النادي البنزرتي – مستقبل المرسى 3 – 1

في ملعب الطيب المهيري

النادي الصفاقسي – نجم المتلوي 2 – 0

الخميس 14 ديسمبر 2023

المجموعة الأولى

في رادس -س 14

النادي الافريقي – النجم الساحلي