الرابطة المحترفة الأولى: الجولة 11 ـ نتائج وهدافو مباريات الدفعة الثانية

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الدفعة الثانية من الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :
الأحد 26 نوفمبر 2023
المجموعة الاولى
في قفصة
قوافل قفصة 1 /الصادق بن سالم (د45)
الملعب التونسي 3 /هيثم الجويني (د8 و11) وبلال الماجري (د21)
في بن قردان
اتحاد بن قردان 2 /محمد علي العمري (د28) وايوب مشارك (د43 ض ج)
مستقبل سليمان 1 /محمد ريان الحروني (د20)
المجموعة الثانية
في المنستير
الاتحاد المنستيري 3 /بلال ايت مالك (د55) وبوبكر تراوري (د59) وبوبكر تراوري (د66 ض ج)
اتحاد تطاوين صفر
السبت 25 نوفمبر
المجموعة الثانية:
في ملعب 15 أكتوبر
النادي البنزرتي – مستقبل المرسى 3 – 1
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي – نجم المتلوي 2 – 0
الخميس 14 ديسمبر 2023
المجموعة الأولى
في رادس -س 14
النادي الافريقي – النجم الساحلي