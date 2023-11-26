رابطة أبطال إفريقيا /الجولة الأولى/ : النتائج الكاملة للمباريات..

في ما يلي النتائج الكاملة لمقابلات الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم (موسم 2023-2024) التي جرت مبارياتها أيام الجمعة والسبت والاحد :

الجمعة 24 نوفمبر 2023 :

المجموعة الاولى:

بيراميدز (مصر) – تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 1-0

المجموعة الرابعة:

شباب بلوزداد (الجزائر) – يونغ أفريكانز (تنزانيا) 3-0

السبت 25 نوفمبر 2023 :

المجموعة الثانية:

سيمبا (تنزانيا) – أسيك ميموزا (كوت ديفوار) 1-1

الوداد البيضاوي (المغرب) – جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) 0-1

المجموعة الثالثة:

الترجي الرياضي (تونس) – النجم الساحلي (تونس) 2-0

بيترو أتلتيكو (انغولا) – الهلال (السودان) 1-0

المجموعة الرابعة:

الأهلي (مصر) – نادي ميدياما (غانا) 3-0

الأحد 26 نوفمبر 2023 :

المجموعة الاولى:

ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا) – أف سي نواذيبو (موريتانيا) 3-0