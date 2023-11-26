عاجل/مستجدات اعتداء مهاجرين افارقة على اعوان حرس وحرق سيارة امنية..هذه حصيلة الايقافات..

نجحت الوحدات الامنية في القاء القبض على 20 مهاجرا من دول افريقيا جنوب الصحراء مشتبه في تورطهم يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 في الاعتداء على عدد من اعوان الحرس الوطني واضرام النار في سيارة امنية في منطقة الحمايزية بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس وفق ما افاد به هشام بن عياد وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 لموزاييك.

وللتذكير فقد حدثت الاعتداءات من قبل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين بعد قيام اعوان الحرس الوطني في اطار التصدي لعمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة باتلاف عدد من المراكب الحديدية المعدة للغرض. وقد تم تعهيد الفرقة المركزية لمكافحة الاجرام ببن عروس بالبحث في هذه الجرائم وتتبع الاطراف الضالعة بعدة تهم منها محاولة القتل العمد واضرام النار بعربة والعصيان من مجموعة من الافراد يفوق عددهم 10.