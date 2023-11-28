بين منوبة وصفاقس: القبض على 4 إرهابيين..#خبر_عاجل

تمكنت الوحدات الإستعلماتية بمنطقتي الحرس الوطني بمنوبة و طبربة ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بتونس، من القبض على نفرين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء الى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنهما أحكاما سجنية لمدة سنة و 7 سنوات.

كما تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس و مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بصفاقس، من القبض على نفرين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء الى تنظيم إرهابي و محكومان بالسجن لمدة 04 سنوات سجنا و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.