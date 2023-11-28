المنستير: إيقاف منظمين ووسطاء في عمليات “حرقة”

اذنت النيابة العموميّة بالمنستير يوم أمس بإيقاف 7 أشخاص بين منظمين ووسطاء اثر احباط عملية هجرة غير نظامية فى اتجاه السواحل الإيطالية

مع فتح بحث تحقيقي فى المشاركة فى وفاق بهدف مساعدة أشخاص لمغادرة التراب التونسي خلسة والمتضررين فيه أطفال، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لاذاعة الديوان.

وحسب ذات المصدر فأن قاضي التحقيق أسند إنابة لفرقة الشرطة العدلية بمواصلة البحث فى الموضوع مع إدراج 3 أشخاص آخرين بالتفتيش.

وأوضح بن جحا أن وقائع الحادثة تتمثل فى وصول معلومات لفرقة الشرطة العدلية بالمنستير فجر يوم الجمعة الفارط تفيد بمحاولة مجموعة من الأشخاص بفلاز المنستير المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ليتبين وجود سيارات تحمل سترات نجاة وعدد من الأشخاص من بينهم أطفال لافتا الى أنه أثناء التحري معهم تبين وجود أشخاص مفتش عنهم فى قضايا ترويج المخدرات واجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأثناء الأبحاث أفاد المشاركون فى عملية الهجرة غير النظامية أنهم كانوا متواجدين بأحد المستودعات فى مدينة المنستير ليتم مداهمته، لافتا الى أن كاميرات المراقبة فى المستودع المذكور بينت أن المكان مخصص لإحداث هياكل خشبية على الزوارق المطاطية بلغ عددها 5 زوارق تم استغلالها فى عمليات هجرة مشيرا أنه تم حجز 20 لتر من البنزين و4 سيارات نقلت الأشخاص المشاركين فى محاولة الهجرة و بعض التجهيزات التى تم استعمالها لصناعة المراكب.