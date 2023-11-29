مسيرة حاشدة بالعاصمة احتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

احتشد اليوم الاربعاء بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة مواطنون من كل الشرائح العمرية في مسيرة دعت اليها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين وحضرتها الاحزاب، وشاركت فيها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد التونسي للشغل ، وذلك بمناسبة احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث وشحت اعلام فلسطين كامل الشارع ورفع المشاركون شعارات تنتصر للمقاومة ولشعب الجبارين وتهتف “حي على فلسطين”

احتفاء هذا العام كان بطعم الملحمة ، هتف خلاله مواطنون، تملّكتهم حماسة الانتماء والعهد والوعد، بالانتصار لصاحب الأرض والحق، منددين بجرائم الاحتلال الصهيوني البشعة في “غزة العزة” التي حملت القضية وكسرت مخططات كيان الاحتلال، ونذرت نفسها للارض والمقاومة والقضية ، ولتنتصب رمزا حيا لذاكرة الأمة العربية و تاريخها ومستقبلها من تلك الرقعة الصغيرة الرابضة بين الزعتر والزيتون” على حد قول احد المشاركين في المسيرة الذين توجهت لهم موفدة /وات/ بالخطاب

مسيرة كان عنوانها “الهوى لفلسطين”، عشق انعكس في حماسة الهاتفين بالحبيبة غزة بمقاوميها ونسائها وأطفالها وكل أبطالها الشهداء، فهو دوما ذلك العشق الذي يأبى أن يبلى ،اذ لم يفوّت المتظاهرون اليوم الفرصة للتعبير عن هذا العشق الدائم والمتجدد دوما

وفي تصريحات للاعلام، قال منسق ائتلاف صمود، حسام الحامي ان المقاومة تبقى الاصل ، وهي اليوم أثبتت لكل العالم أنها قادرة على رفع التحدي في الحرب ومجابهة الآلة الحربية الضخمة للكيان الغاشم

وأضاف أن مساندة الشعوب العربية وكل الضمائر الحرة في العالم للمقاومة قدرت على خلق موازين قوى دفعت بالكيان الصهيوني إلى التراجع عن أهدافه ومخططاته الأولى ليذهب في منحى الهدنة وتبادل الأسرى ، وهو اعتراف ضمني بانتصار المقاومة

وأشار إلى أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين في بلادنا ، وخروج المواطنين في مسيرة مساندة شعبية على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم يثبت ان الشعب التونسي يقف يدا واحدة في دعمه للمقاومة وتونس ستظل دائما ثابتة في مواقفها

من جانبه، قال الامين العام لحركة الشعب ، زهير المغزاوي ان هذه المسيرة تعد تحية إكبار للمقاومة التي مازالت تملك زمام المبادرة على الأرض ، مستشهدا بالاستعراض الذي قامت به المقاومة حين تبادل الأسرى، مذكرا بالمحاولة الفاشلة للعدو الصهيوني للتقدم في غزة بعد الانسحاب ، حيث انفجرت العبوات الناسفة ، وسقط القتلى من جيش الاحتلال

وأضاف المغزاوي ان تحرك عواصم الغرب وكل عواصم العالم هو بمثابة الانتصار لفلسطين ، بما يطرح الاسئلة العميقة حول تحرك الشارع الغربي الذي تجازو المفهوم الانساني الى التساؤل حول حقيقة الكيان الصهيوني ونشاته

كما لفت الى دور الشارع الكبير في فضح الكيان الصهيوني، خاصة بعد توقف العدوان واكتشاف العالم للخراب المهول الذي خلفه كيان الاحتلال وحجم المقاومة واستبسالها ، معلقا ان المعركة مازالت متواصلة وكل الاحتمالات مفتوحة والعدو الصهيوني منهزم في هذه المعركة

ومن جهته ، قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي أن مسيرة اليوم هي رسالة من كل شوارع العالم والمنطقة العربية والشارع التونسي التي جابت الساحات ، وحتى العواصم الغربية التي تقف حكوماتها الى جانب العدوان الاسرائيلي إن الشعوب الحرة لا يمكن ان تنساق في مستنقع الباطل، لان الشعوب من طبيعتها الانحياز للحق والعدل وقيم الحرية وقضية فلسطين وطوفان الاقصى

ولاحظ ان الشعب الفلسطيني قدم ضريبة قاسية امام آلة حرب صهيونية عنصرية نازية لم يشهد التاريخ الانساني مثل بشاعتها ، حيث عايشت كل الشعوب هذا الإجرام الوحشي ، وساندت الحق والقضية الفلسطينية والنضال من أجل تعرية الإعلام المتصهين ومساندة المقاومة

ودعا الى ضرورة الدفاع عن الوجود العربي إزاء السرطان الصهيوني المزروع في المنطقة العربية لخلق الفتن ونهب ثروات امتنا ومنع نهتضها وتقدمها بل يسعى لتفكيكها وتدميرها