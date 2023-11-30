عاجل/ القبض على إثنين من كبار مروّجي المخدرات في الجبل الأحمر

عاجل/ فتح بحث تحقيقي ضد برهان بسيّس ودليلة مصدق

تسمم 6 تلاميذ بمدرسة إعدادية في هذه الولاية..

مفزع/ أكثر من 14700 حكم طلاق سنة 2022/2021 أغلبها..بالتراضي..

إنطلاق سابع عملية تبادل أسرى بين الاحتلال وحماس

2023/11/30 أهم الأخبار, فلسطين

انطلقت مساء اليوم الخميس سابع عملية تبادل للأسرى بين الاحتلال وحركة حماس في إطار اتفاق نص على هدنة مؤقتة جرى تمديدها بأكثر من مرة.
وتشمل العملية 10 إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 30 فلسطينيا بينهم 8 أسيرات و22 فتى وطفلا فلسطينيا.
وأعلن الاحتلال تسلم إسرائيليتين اثنتين، على أن يتم في وقت لاحق تسلم باقي المتفق عليهم من غزة.
وأدت التهدئة التي تدخل يومها السابع إلى إطلاق سراح 103 من الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس، إبان هجومها المباغت على مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وبالمقابل، أفرج الاحتلال عن أكثر من 240 أسيرا فلسطينيا كانوا يقبعون في سجونه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn