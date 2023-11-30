إنطلاق سابع عملية تبادل أسرى بين الاحتلال وحماس

انطلقت مساء اليوم الخميس سابع عملية تبادل للأسرى بين الاحتلال وحركة حماس في إطار اتفاق نص على هدنة مؤقتة جرى تمديدها بأكثر من مرة.

وتشمل العملية 10 إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 30 فلسطينيا بينهم 8 أسيرات و22 فتى وطفلا فلسطينيا.

وأعلن الاحتلال تسلم إسرائيليتين اثنتين، على أن يتم في وقت لاحق تسلم باقي المتفق عليهم من غزة.

وأدت التهدئة التي تدخل يومها السابع إلى إطلاق سراح 103 من الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس، إبان هجومها المباغت على مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وبالمقابل، أفرج الاحتلال عن أكثر من 240 أسيرا فلسطينيا كانوا يقبعون في سجونه.