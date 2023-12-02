شرطة الاحتلال تعتقل 6 متظاهرين طالبوا نتنياهو بالرحيل

اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي 6 أشخاص أثناء تظاهرهم أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بلدة قيسارية الساحلية، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإلكترونية عن منظمي الاحتجاج.

ويطالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالة، في أعقاب ما وصفوها بـ”الإخفاقات” التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي على ما يعرف بمستوطنات غلاف غزة.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث عدة متظاهرين يقفون قرب منزل نتنياهو، وينادونه بمكبرات الصوت، قبل أن تواجههم الشرطة.

ومن المقرر تنظيم احتجاج أكبر بكثير مساء اليوم السبت في المدينة.