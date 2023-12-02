“ماراطون كومار الدولي” في نسخته ال36/أرقام قياسية جديدة: مشاركون من جميع القارات..والعنصر النسائي حاضر بقوة..

عقدت الهيئة إلادارية لتظاهرة “ماراطون كومار” برئاسة لطفي الحاج قاسم ندوة صحفية اليوم السبت لتسليط الضوء على هذا الحدث الرياضي، الذي سينطلق غدا الأحد 3 نوفمبر 2023.

وقد شهدت الندوة حضور 10 من أبرز العدائين الأفارقة (5 نساء و 5 رجال) سيمثلون غدا بلدانهم في المراطون.

وتجدر الاشارة الى مارطون كومار يحافظ في نسخته ال36 على شعار الدورة السابقة “نعدو من أجل تونس خضراء Courons pour une Tunisie verte”.

وأكّد لطفي بالحاج قاسم، رئيس لجنة “ماراطون كومار”، على أهمية هذه التظاهرة “التي تحمل أبعادا رياضية وسياحية وبيئية مشيرا الى انها ستساهم في تنشيط الحركة السياحية عبر الوفود التي ستحل ببلادنا للمشاركة في المارطون.

ومن جانبه كشف مروان بن سعيد المدير المركزي المكلف بالاتصال ومنسق الدورة 36 لماراطون كومار في تصريح خص به المصدر ان هذه الدورة ستكون بارقام قياسية حيث بلغ عدد المشاركين المسجلين بعد غلق مكاتب التسجيل 6034 مشارك ومن بينهم ما لا يقل عن 859 أجنبي من 41 جنسية من جميع القارات وهذا فخر كبير لتونس وفق تعبيره.

وبين مروان بن سعيد ان النسخة 36 من المارطون ستشهد مشاركة هامة للعنصر النسائي حيث تجاوز عدد النساء المسجلين عدد الرجال في سباق للجميع

اذ بلغت نسبة النساء المسجلين 52 بالمائة من مجموع 2300 متسابق.

واضاف بن سعيد ان “مارطون كومار” يتضمن 4 سباقات و هي سباق الماراطون 42 كلم، وسباق نصف المارطون 21 كلم، وسباق الأطفال، والسباق للجميع.

وأشار منسق الدورة ان القيمة الجملية للجوائز تفوق 85 الف دينار للسباقات الثلاثة سباق للجميع ونصف مارطون والمارطون وبالنسبة لسباق الاطفال فستكون لهم جوائز في شكل هدايا وفق تعبيره.

ويذكر أن “ماراطون كومار لمدينة تونس” قد تأسس سنة 1986 واستطاع أن يصبح موعدا رياضيا دوليا يشارك فيه عدائون من جميع القارات.