ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، عن إصابة مدافعه الدولي داني كارفاخال دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبين أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، في انتظار تطور حالته”.

وخاض كارفاخال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على غرناطة 2 / صفر، أمس الأول السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من البطولة الإسبانية، قبل أن يتم استبداله بلاعب الوسط لوكاس فاسكيس.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن وصيفه جيرونا، ومتقدما بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب برشلونة الثالث.