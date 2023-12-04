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القصرين: إنتحار تلميذ بالبكالوريا.. والسبب صادم!..

2023/12/04 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تم العثور على جثة تلميذ بالباكالوريا مشنوقا فوق سطح منزله، بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، حسبما اكده المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني لاذاعة موزاييك.
وتفيد المعاينات الأولية، بأن التلميذ قد أقدم على عملية انتحار.
وحسب ذات المصدر، فان الشاب كان يعاني من حالة اكتئاب، بعد فشله في محاولة هجرة غير نظامية نحو أوروبا.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد عاينت جثة التلميذ في مكان الواقعة، وأذنت للطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين بالكشف عن أساب وفاة الشاب.

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