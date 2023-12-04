هام/نحو انتداب 920 حامل دكتوراه..

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة فتح الخطط لانتداب 920 حامل دكتوراه، بموجب خطط الانتداب المبرمجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

وأفاد بوكثير في ردوده على تدخلات النواب خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2024 اليوم الاثنين بقصر باردو، أن وزارة التعليم العالي ستنتدب، لوحدها، أكثر من 800 حائز على شهادة دكتوراه، فيما سيتم توزيع البقية على الوزارات الأخرى مذكرا ان ميزانية السنة الماضية تضمنت انتداب 1130 من حاملي الدكتوراه.

وقال في اجابته عن تساؤولات النواب حول تشغيل الدكاترة المعطّلين، “يحز في نفسي أن ارى طلبتي دون شغل”،مضيفا ان الوزارة تسند التمويل لمدة تتراوح من عام الى عامين للدكاترة الباحثين في المؤسسات بنسبة تصل الى 80 بالمائة في حين يقع على عاتق المؤسسات توفير 20 بالمائة من المنح المسندة لدعم البحث العلمي.

وأشار الى أن هياكل البحث التي تقوم بالتعاقد مع الدكاترة لا توفر خطط سوى في اطار عقود محدودة زمنيا، مبرزا أن عقود التدريس بمؤسسات التعليم العالي العمومي بدورها محصورة زمنيا وتمتد فقط على عدد معين من السنوات.

وشدد على “أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تساند جهود الباحثين من خلال تمويلها لحوالي 600 هيكل بحث وهي تحرص على دعم تشغيلية الطلبة وخريجي التعليم العالي”.