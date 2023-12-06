تراجع الولادات في تونس: مسؤولة بمعهد الإحصاء تشرح الأسباب..

كشف المعهد الوطني للإحصاء، في احصائيته السنوية، ان تونس سجلت خلال السنوات من 2017 الى 2021، تراجعا هاما في عدد الولادات الجديدة في مختلف جهات الجمهورية بنسبة فاقت 23 بالمائة، حي اشار تقرير المعهد الى أن عدد الولادات الجديدة بلغ سنة 2021 أكثر من 160 ألف ولادة، مقابل أكثر من 209 الاف ولادة خلال سنة 2017.

ومن جهتها، أكدت مديرة الإحصائيات الديمغرافية بالمعهد الوطني للإحصاء، هدى بوهلال، في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، أن الرقم مفزع وله تأثير على التجديد بالمجتمع التونسي من ناحية التّهرم السكاني.

كما اعتبرت أن التراجع يعكس وضعية اجتماعية وثقافية واقتصادية وتفكير مجتمع بأكلمه، مضيفة ” هو مرتبط أكثر بعامل الزواج وبسن المرأة المتزوجة.. وفي تونس لاحظنا مؤخرا انخفاض معدل الزواج إما بسبب الأوضاع الاقتصادية أو اختيارات فردية .. كما أن الزواج لم يعد من أولويات المرأة ومعدل الخصوبة تراجع خلال السنوات الأخيرة..”

وأضافت ” صحيح أن هناك عامل اقتصادي أيضا ويتمثل في أن الطفل أصبح مكلفا.. وأصبحت هناك ثقافة معينة يتم تبنيها في مجتمعنا.. وتراجع الولادات يعكس ثقافة تغيرت لدى التونسيين واختيارات وقع تبنيها..”