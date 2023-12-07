هام/الرابطة 2 – حكام مقابلات الجولة العاشرة..

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
—-المجموعة الاولى
السبت 9 ديسمبر
في وادي الليل – س 14
مستقبل وادي الليل – القلعة الرياضية نضال بن اللطيف
في قربة – س 14
نادي قربة – مرجان طبرقة محمد عقال
في القيروان – س 14
شبيبة القيروان – جندوبة الرياضية هيثم قيراط
في العمران – س 14
شبيبة العمران – امل حمام سوسة امير العيادي
الاحد 10 ديسمبر
في بن عروس – س 14
سبورتينغ بن عروس – جمعية اريانة سفيان المنصري
في مساكن – س 14
هلال مساكن – نادي حمام الانف احمد الذوادي
—- المجموعة الثانية
السبت 9 ديسمبر
في الشابة – س 14
هلال الشابة – الملعب القابسي محرز المالكي
في جرجيس – س 14 (دون حضور الجمهور)
الترجي الجرجيسي – مستقبل الرجيش فراس الفولي
الاحد 10 ديسمبر
في المهدية – س 14
مكارم المهدية – امل الرقبة بتطاوين خليل الجري
في جلمة – س 14
نسر جلمة – نادي محيط قرقنة الصادق السالمي
في قابس – س 14
مستقبل قابس – نادي اولمبيك مدنين محمود قسيعة
في جربة – س 14
امل جربة – سبورتينغ المكنين ايمن النصري