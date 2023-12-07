هام/الرابطة 2 – حكام مقابلات الجولة العاشرة..

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

—-المجموعة الاولى

السبت 9 ديسمبر

في وادي الليل – س 14

مستقبل وادي الليل – القلعة الرياضية نضال بن اللطيف

في قربة – س 14

نادي قربة – مرجان طبرقة محمد عقال

في القيروان – س 14

شبيبة القيروان – جندوبة الرياضية هيثم قيراط

في العمران – س 14

شبيبة العمران – امل حمام سوسة امير العيادي

الاحد 10 ديسمبر

في بن عروس – س 14

سبورتينغ بن عروس – جمعية اريانة سفيان المنصري

في مساكن – س 14

هلال مساكن – نادي حمام الانف احمد الذوادي

—- المجموعة الثانية

السبت 9 ديسمبر

في الشابة – س 14

هلال الشابة – الملعب القابسي محرز المالكي

في جرجيس – س 14 (دون حضور الجمهور)

الترجي الجرجيسي – مستقبل الرجيش فراس الفولي

الاحد 10 ديسمبر

في المهدية – س 14

مكارم المهدية – امل الرقبة بتطاوين خليل الجري

في جلمة – س 14

نسر جلمة – نادي محيط قرقنة الصادق السالمي

في قابس – س 14

مستقبل قابس – نادي اولمبيك مدنين محمود قسيعة

في جربة – س 14

امل جربة – سبورتينغ المكنين ايمن النصري