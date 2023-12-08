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بوتين يقرّر الترشّح للانتخابات الرئاسية الروسية

2023/12/08 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على هامش مراسم تقليد أوسمة في الكرملين أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس المقبل، وفق ما أفادت به وكالات أنباء روسية.
وذكرت وكالات الأنباء أن بوتين أبلغ قراره إلى الضابط في الجيش الروسي اللفتنانت كولونيل أرتيوم جوغا، بعد مراسم تقليد أوسمة لعدد من أفراد الجيش في الكرملين.
وقال جوغا “نحن سعداء جدا لأن الرئيس استجاب لطلبنا الترشح”، على ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية.
لكن بوتين لم يعلن رسميا بعد عزمه على خوض الانتخابات المقررة بين 15 و17 مارس العام المقبل.

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