خطير/ تفاصيل عملية إحباط مخطّط لترويج كميات ضخمة من المخدرات بالملاهي ليلة رأس السنة

تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الدولية المختصة في تبييض الأموال وتهريب المخدرات، حسبما نقلته اذاعة موزاييك.

وتم ذلك اثر إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة جدا من أقراص “الأكستازي” من مختلف الأنواع والتي كان يعتزم عناصر الشبكة الدولية ترويجها بين مختلف الملاهي والنوادي الليلية بالعاصمة ومدن أخرى بمناسبة الاحتفال برأس السنة الادارية.

وحسب ذات المصدر، فان الشبكة الدولية تعتبر خطيرة وتنشط بين نيس بفرنسا والقصرين والساحل وتونس الكبرى.

وتمت العملية الامنية اثر معلومات توفرت لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني مفادها اعتزام عناصر الشبكة الدولية الحصول على شحنة ضخمة جدا من أقراص الأكستازي من أنواع مختلفة ومزودة بمواد كيمياوية مركبة، ليتم تحديد هويات عناصر الشبكة وتنفيذ سلسلة مداهمات ببوشبكة وسيدي علوان بالمهدية ومساكن وبومهل وبن عروس وسكرة وضفاف البحيرة.

وتم إيقاف 11 مشتبها بهم من بينهم 3 موظفين بوزارات حساسة وإدراج 8 اخرين في التفتيش من بينهم موظفون أيضا، وحجز 25 ألف قرص أكستازي من مختلف الأنواع الخطيرة، تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دينار، كما تم حجز مبالغ مالية هامة جدا من العملتين الصعبة والمحلية، و4 سيارات فاخرة ودراجة نارية باهظة الثمن.

وبإحالة الموقوفين التسعة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم جميعا على ذمّة البحث.