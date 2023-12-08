عاجل/حماس توجه هذه الرسالة الى مجلس الأمن..

طالبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مجلس الأمن الدولي وكل دول العالم بوقف “الحرب الوحشية” الإسرائيلية على قطاع غزة قبل “فوات الأوان”.

واعتبرت حماس، في بيان، أن القطاع “يمر بمرحلة خطيرة على كافة المستويات خاصة على المستوى الإنساني والإغاثي والغذائي والمائي والصحي”.

وأضافت أن “المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي تحديدا والولايات المتحدة خصوصا هم المتهمون في إيقاع هذا الضرر البالغ بالمدنيين والأطفال والنساء إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشارت حماس إلى أن “هذا واضح وجلي من خلال عرقلتهم لوقف إطلاق النار أو وقف الحرب الوحشية الإجرامية على قطاع غزة بشكل فوري”.

واتهمت “الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ جرائم إبادة جماعية في المدارس وبمسح للأحياء السكنية شمال غزة وإخراج مستشفياتها من الخدمة”.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن اليوم على طلب وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.