جيرونا يستعيد صدارة البطولة الإسبانية بالفوز 4-2 على برشلونة



استعاد جيرونا صدارة بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم بعد الفوز 4-2 على مضيفه برشلونة وحامل اللقب يوم الأحد ليتلقى فريق المدرب تشابي هرنانديز خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم.

وسجل أرتيم دوفبيك وميجيل جوتيريز لجيرونا هدفين في الشوط الأول قبل وبعد هدف روبرت ليفاندوفسكي قبل أن يضيف فاليري فرنانديز وكريستيان ستواني هدفين آخرين لجيرونا بعد الاستراحة مقابل هدف من إيلكاي جندوجان.

ويحتل جيرونا، الذي ظل بلا خسارة خارج ملعبه، صدارة البطولة وله 41 نقطة من 16 مباراة، متقدما على ريال مدريد بفارق نقطتين بعدما تعادل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس أمس السبت.

ويأتي برشلونة، الذي خسر فقط من قبل أمام ريال مدريد في أكتوبر تشرين الأول الماضي، في المركز الرابع وله 34 نقطة، متساويا مع أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب والذي له مباراة متبقية.

وكان لبرشلونة 31 محاولة منها 11 على المرمى وأغلبها في الشوط الثاني لكن باولو جازانيجا حارس جيرونا أنقذ سلسلة من التسديدات بينما سجل فريقه أربعة أهداف من سبع تسديدات على المرمى.

ومنح أرتيم دوفبيك التقدم لجيرونا بعد 12 دقيقة من البداية بتسديدة باتجاه أسفل القائم ليسجل هدفه الثامن في موسمه الأول في بطولة الأضواء الإسبانية.

واستعاد ليفاندوفسكي حسه التهديفي وتعادل لصاحب الأرض بعدها بسبع دقائق بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وكان هذا هو الهدف الأول للمهاجم البولندي مع برشلونة منذ نحو شهر حين سجل ثنائية في مرمى ألافيس في 12 نوفمبر الماضي.

وأعاد ميجيل جوتيريز التقدم إلى جيرونا قبل الاستراحة وجعل فاليري فرنانديز النتيجة 3-1 في الدقيقة 80 قبل أن يقلص إيلكاي جندوجان الفارق لبرشلونة لكن كريستيان ستواني سجل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

ويسافر برشلونة لمواجهة أنتويرب في رابطة أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل قبل أن يحل ضيفا على بلنسية الذي يحتل مركزا في وسط الترتيب بالبطولة يوم السبت المقبل.

ويستضيف جيرونا منافسه الافيس، الذي يحتل المركز 12 في البطولة، يوم 18 ديسمبر الجاري.