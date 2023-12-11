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الذوادي يفجرها ويكشف: ”آلاف المليارات تُهرب يوميا من تونس..المافيا قامت بعملية تبييض كبرى”

2023/12/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لسعد الذوادي أن عملية تهريب الأموال من تونس متواصلة، مشددا على أنه وإلى حد اللحظة تُهرَّب آلاف المليارات.

وقال الذوادي اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 أن بعض الموردين في تونس يقومون بعمليات التوريد عبر شركاتهم الصورية الموجودة في الجنات الضريبية على غرار دولة مالطا.

واعتبر لسعد الذوادي في تصريح لاذاعة شمس أن تونس وإلى اليوم مازلت مستعمرة ويحكمها الجهل والخيانة والكذب والنفاق.

وانتقد المتحدث بشدة عدم صدور التقرير المتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي وصفها بالهيئة لا وطنية لتنمية الفساد وفق تعبيره.

وأضاف أن المال العام أُهدِر من خلال العديد من الهيئات، وقال ”بعد 14 جانفي المافيا قامت بعملية تبييض كبرى”.

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