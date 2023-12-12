جندوبة: أعضاء النيابة الخصوصية يصادقون على تحويل 400 الف دينار وتخصيصها مجددا لإنجاز مسلك فلاحي

صادق أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بجندوبة، يوم امس الاثنين، على تحويل مبلغ مالي قدره 400 الف دينار كان مخصصا لخلق موارد رزق، وتوجيهه نحو إنجاز مسلك فلاحي، وذلك لعدم استكمال التثبت في القائمات الاسمية للمقترحين والقيام بالبحوث الاجتماعية والتقاطعات الضرورية لإضفاء المزيد من الشفافية على المنتفعين، وفق ما ورد في تقرير لجنة التخطيط والمالية الذي تم التصويت عليه بالاجماع.

وبررت لجنة التخطيط والمالية التابعة للمجلس الجهوي مقترحها المعروض على المصادقة بان “ضبط قائمة المنتفعين بشكل دقيق يتطلب حيّزا زمنيا كافيا “، فضلا على ان ذات المجلس يسعى الى “ضمان فتح الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج وتحويله الى المجلس الجهوي قبل انقضاء السنة المالية الحالية”، وابرزت انه سيتم إنجاز تهبئة مسلك “السوايسية” من معتمدية جندوبة الشمالية لفك عزلة نحو 40 عائلة وربطها بالطرق الرئيسية الرابطة بين جندوبة المدينة ومنطقة “الطواهرية “.

وكان اعضاء المجلس الجهوي قد صادقوا في الدورة العادية الأولى الملتئمة بتاريخ 31 جويلية المنقضي، على تخصيص اعتماد قدره 400 الف دينار لتدعيم وخلق موارد الرزق، وهو المبلغ الذي يتم توجيهه حاليا لإنجاز مسلك فلاحي لعدم توفير معطيات دقيقة على قائمة المقترحين.