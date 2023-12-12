عاجل/نتنياهو يفجرها ويعترف..

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بأن واشنطن وتل أبيب “تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة”.

وقال نتنياهو إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

كما أعلن رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة، وقال في مقطع مصور على حسابه في منصة “إكس” إن غزة “لن تكون حماسستان ولا فتحستان”. وفتح هي الحركة التي ينتمي إليها عباس.

وتابع: “أنا أريد أن أوضح وجهة نظري: لن أسمح لإسرائيل أن تكرر خطأ أوسلو ولن أسمح بأن نُدخِل إلى غزة من يعلم أبناءه الإرهاب ويدعم الإرهاب ويمول الإرهاب”.

سكاي نيوز