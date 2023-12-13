خطير/حجوزات بالأطنان: الكشف عن محل عشوائي في الشرقية لصنع المواد الطبية..!

قالت الإدارة العامة للحرس الوطني، إنه في متابعة لتمكن فرقة مراقبة المتفجرات والمواد الخطرة بمنطقة الحرس الوطني بأريانة من حجز كمية من المعدات والأدوية الطبية البيطرية منتهية الصلوحية بمستودع كائن بجهة شرفش سيدي ثابت ومباشرة قضية عدلية في الغرض، وبمزيد التحري مع صاحب المستودع تم التعرف على مصدر البضاعة.

وقد تمكنت الوحدات المذكورة معززة بدورية تابعة للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة بالعوينة، إثر مداهمة مستودع كائن بجهة الشرقية من حجز 440 لتر من مادة الكحول الإيتيلي، 735 لتر من مادة الفورمول، 03 طن من مادة الجبس، قفازات طبية، ضمادات و قطن طبي.

كما تبين أن المصنع غير مصرح به ويقوم بصنع الضمادات الطبية دون الخضوع لأي رقابة من طرف المصالح المختصة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية بالجهة، أذنت بمباشرة قضيتين عدليتين موضوعها “مسك والإتجار بمادة سامة مدرجة بالجدول “أ” بدون ترخيص وصنع وترويج منتجات دون إخضاعها للرقابة” والإحتفاظ بصاحب المصنع.