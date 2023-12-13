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المتلوّي: القبض على مروّج مخدرات بين التلاميذ

2023/12/13 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمتلوي وفرقة الإرشاد بالمتلوي من القبض على مروّج مواد مخدرة داخل الأوساط التلمذية بالمؤسسات التربوية بالجهة رفقة رجل وزوجته داخل مقر سكناه الذي بتفتيشه تم حجز 51 قطعة من مخدر القنب الهندي “زطلة”، قرص مخدر، كمية من المصوغ، و03 شفرات حلاقة يستعملها المعني في قص المواد المخدرة وأعقاب سجائر محشوة بمادة الزطلة.
وباقتيادهم الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معهم أكد ذي الشبهة الرئيسي اندماجه في مجال ترويج المخدرات منذ فترة بين التلاميذ، فيما صرح مرافقيه تحولهما الى مقر سكناه بغاية شراء كمية من مادة القنب الهندي قصد استهلاكها.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل “مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة” والأبحاث متواصلة.

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