بورصة تونس تنطلق غدا الجمعة في تداول القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني



ينطلق تداول القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني بالبورصة، بداية من غد الجمعة 15 ديسمبر 2023، وفق ما أعلنت عنه بورصة الأوراق المالية بتونس، الخميس، على موقعها الرسمي.

وقد نجحت تونس في تعبئة 8ر1214 مليون دينار في اطار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2023، متجاوزة بذلك المبلغ المستهدف والمقدّر ب700 مليون دينار، اي بنسبة استجابة تعادل 173 بالمائة، وفق ما صرّح به، المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، ماهر الزواري، لـ”وات”، يوم 7 ديسمبر 2023.

وتتأتى مبالغ الاكتتاب في القرض الرّقاعي الوطني 2023، الذي تواصل من 27 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2023، من الوسطاء بالبورصة والبنوك بمعدل اكتتاب بلغ على التوالي 71 بالمائة و29 بالمائة، وفق قوله.

يذكر ان الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 توفق في تعبئة 024ر1 مليار دينار ، متجاوزا الهدف المنشود والمحدد، ايضا، بقيمة 700 مليون دينار، اي بنسبة استجابة في حدود 146 بالمائة. وافاد الزواري في تصريح لـ(وات)، في سبتمبر 2023، انه تمت تعبئة هذا القسط بنسبة 79 بالمائة عبر الوسطاء في البورصة وبنسبة 21 بالمائة عبر البنوك.

وقد صدر القرض الرقاعي الوطني في شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 اقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023. ورسمت الحكومة هدف تعبئة 8ر2 مليار دينار من خلال هذه الأقساط الأربعة، مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة وتعبئة مبلغ 9ر2 مليار دينار، على الرغم من ان المبلغ الاولي كان في حدود 4ر1 مليار دينار.