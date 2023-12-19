بعد إنهيار جزء من سور المدينة: لجنة مجابهة الكوارث بالقيروان تتّخذ هذه الاجراءات

تحسبا خطر انهيار المباني القديمة بالمدينة العتيقة بالقيروان، قررت لجنة مجابهة الكوارث بالقيروان نقل عدد من العائلات الى مراكز ايواء بدور الشباب والمبيتات المدرسية مع تعهد اتحاد التضامن بتوفير المساعدات العينية والاعاشة.

ودعت بلدية القيروان اصحاب المساكن العتيقة التي تعاني من مشاكل صيانة الى التعهد بها في اقرب وقت محذرة من تطبيق قانون الازالة والاخلاء في صورة عدم القيام باعمال الصيانة في اقرب وقت.

وجاءت هذه الاجراءات، عقب انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان والتي فرضت جملة من الاجتماعات والاجراءات تحسبا لاي مستجدات او حالات طارئة تزامنا مع تواصل نزول الغيث النافع في الجهة.