مياه الأمطار تجرف سيّارة في قابس

تمكّنت وحدة النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس بالتعاون مع وحدة من الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، من سحب سيارة جرفتها المياه بواد زراوة من معتمدية مطماطة الجديدة .

وكانت العديد من مناطق ولاية قابس شهدت، مساء أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، هطول كميات هامّة من الأمطار نجم عنها سيلان العديد من الأودية ومن بينها واد جير بمطماطة الجديدة وواد ليماوة بقابس الجنوبية، إلى جانب سيلان واد الزراوة والذي تسبب في انقطاع حركة المرور بين مطماطة الجديدة ومنطقة الزراوة الجديدة.

صورة من الارشيف