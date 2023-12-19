كاس رابطة ابطال افريقيا (المجموعة 3-الجولة4): الترجي الرياضي يتعادل مع بيترو اتليتيكو الانغولي صفر – صفر

تعادل الترجي الرياضي مساء اليوم الثلاثاء مع بيترو اتليتيكو الانغولي بنتيجة صفر – صفر في مباراة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا التي احتضنها ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانغولية لواندا .

واختار المدرب طارق ثابت خلال الفترة الاولى من اللعب اعتماد الحيطة والحذر باتباع دفاع المنطقة المنخفض بطريقة سمحت لبيترو اتليتيكو الانغولي الاخذ بزمام المبادرة وفرض سيطرة كلية على مجريات الشوط حيث اتيحت له عديد المحاولات السانحة للتهديف الا ان الخط الخلفي للترجي والحارس امان الله مميش وقفا سدا منيعا للمحافظة على عذارة الشباك وانهاء الشوط الاول على نتيجة التعادل الابيض.

وشهد المردود الجماعي لفريق باب سويقة خلال الشوط الثاني للعب تحسنا ملحوظا وذلك بالتقدم الى الهجوم حيث افرزت بعض البناءات الهجومية الترجية فرصا سانحة للتهديف ابرزها تلك التي اتيحت لرودريغو رودريغاز في دق 65 بانفراده بالحارس الانغولي الا ان تصويبة البرازيلي تصدى لها دفاع المنافس.

ورفع بيترو اتليتيكو الانغولي رصيده بعد هذا التعادل الى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة متقدما على الترجي الرياضي ثاني الترتيب ب5 نقاط بينما يحتل النجم الساحلي والهلال السوداني المركز الثالث ب3 نقاط لكل منهما قبل مواجهتهما في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة ليلا (س 20) بالعاصمة التنزانية دار السلام.