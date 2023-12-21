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منوبة/ حجز كميات هامة من المواد المُعلبة منتهية الصلوحية وغير صالحة للاستهلاك..

2023/12/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا


قامت وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بمنوبة بمشاركة أعوان الهيئة الوطنية والسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بضبط مصنع لتعليب صلصة للبيتزا ومنتوج الطماطم المعلبة والمعجون المعلب، تم أثناء المعاينة ضبط كمية كبيرة من المنتوج غير صالحة للاستهلاك نظرا وأنه لم يتم ضخها بالأسواق إلى حين انتهاء مدة صلوحيتها حيث أصبحت خطرة وغير آمنة على صحة المستهلك فتم الحجز الفعلي لحوالي 11137 كلغ صلصة بيتزا، 1116 كلغ من الهريسة المعلبة، 500 كلغ من الطماطم المعلبة و173 كلغ معجون معلب.

كما تعهدت الهيئة الوطنية لسلامة للمنتوجات الغذائية بمنوبة باتمام الاجراءات للقيام بعملية الاتلاف بعد الحصول على اذن الاتلاف من طرف السيد حاكم الناحية.

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