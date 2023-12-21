عاجل/أبو عبيدة يفجرها ويوجه هذه الرسالة الى اسرائيل..

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2023/12/21 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

أكد أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أن على إسرائيل وقف عدوانها وتحقيق مطالب المقاومة الفلسطينية للإفراج عن أسراها في غزة.

وذكر أبو عبيدة في كلمة مسجلة حصلت عليها قناة الجزيرة أن إسرائيل إذا أرادت أسراها أحياء، فليس أمامها خيار سوى وقف العدوان، مؤكدا أن “استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى”.

وأشار في كلمته القصيرة إلى أن هدف الاحتلال بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل، موضحا أن “العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ، ولا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته”.

وتطرق أبو عبيدة لعمليات كتائب القسام خلال الأسبوع الأخير حيث نفذت أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، كما بلغ عدد آليات الاحتلال التي استهدفتها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام يستهدفون “العدو بكافة محاور التوغل الصهيوني”، وأنهم “يستمرون في تدمير آلياته وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة”.

الجزيرة

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