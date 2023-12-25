وزيرة العدل تستقبل مبلّغين عن الفساد

استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح الاثنين، ثلة من المبلغين عن الفساد الذين طرحوا لها عددا من مشاغلهم وخاصّة في علاقة ببعض الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة قيامهم بالإبلاغ عن بعض الممارسات التي تمثل ضربا من ضروب الفساد والإضرار بالمصلحة الوطنية والمال العام في عدد من القطاعات، مع طلب تطوير الإطار القانوني بخصوص حماية المبلغين، وفق بلاغ إعلامي صادر عن وزارة العدل.

وقد أكّدت الوزيرة على “أهمية حماية المبلغين عن الفساد وضرورة تكريس ذلك على أرض الواقع طبقا لما يقتضيه تطبيق القانون وانسجاما مع خيارات الدولة الثابتة في التصدي لكافة مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام والإضرار بالمصلحة الوطنية العليا”.

واعتبرت جفال أنّ مسار مكافحة الفساد ونهب المال العام هو جزء من حرب التحرير الوطني التي أكد عليها رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.