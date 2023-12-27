سيدي بوزيد: تسجيل 174 مخالفة اقتصادية خلال النصف الاول من شهر ديسمبر

سجّلت مصالح الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادارات بسيدي بوزيد خلال النصف الاول من شهر ديسمبر 174 مخالفة اقتصادية خلال 1323 زيارة، وذلك في إطار عملها الرقابي العادي والمشترك في مراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية والتصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية والمضاربة غير المشروعة، ورفع الإخلالات والتجاوزات السعرية في جميع القطاعات خاصة قطاع المواد الأساسية المدعمة.

وقد تعلقت المخالفات، وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للتجارة، بقطاع الخصر والغلال والمنتجات الفلاحية (66 مخالفة)، وقطاع المواد الغذائية والمواد المدعمة (91 مخالفة)، وبقية القطاعات (17 مخالفة)، وأسفرت عن حجز 403 لترت حليب، و10.5 طن فارينة مدعمة، و360 كغ سميد مدعم، و350 كغ شعير علفي مدعم، و290 علبة سجائر.

من جهة أخرى، تولت ذات المصالح، بداية يوم من أمس الثلاثاء، الإشراف على توزيع 39 طنّا من السكر المدعّم المعد حصريا للإستهلاك الأسري وزن 50 كغ للكيس الواحد على بعض تجار المواد الغذائية بالجملة في 13 معتمدية، والحرص على توجيه القسط الأكبر من هذه الكميات نحو المناطق الريفية والعمادات الداخلية، وذلك طبقا لبرنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بتخصيص وتوزيع كميات استثنائية من مادة السكر المدعم المخصص للاستهلاك الأسري.