هام/ تتعلّق بأدوية.. تحذير من هذه الإشهارات على فيسبوك

حذّرت الجمعية التونسية لجراحة الكلى والمسالك البولية، في بلاغ لها، من الانتشار الواسع لتدوينات اشهارية على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بأمراض البروستاتا والضعف الجنسي على صفحات تجارية لا تمت للطب بصلة وتروج لأدوية وحقائق طبية مجانبة للواقع.

وعبّرت الجمعية عن استنكارها واستغرابها الكبير من التدوينات الاشهارية أو مقاطع الفيديو التي غالبا ما تكون في شكل حوار حصري مع ما أسموه “كبير أطباء المسالك البولية بتونس” وهو في الواقع شخص نكرة لا ينتمي لأطباء الاختصاص.

وحذّرت عموم التونسيين من هذه التدوينات التي تدعو الى مقاطعة اعتماد دوائهم الذي يروجون له والذي يصفونه “بالمعجزة”.

وأكدت على ضرورة استشارة الأطباء في كل هذه المواضيع واقتناء الأدوية والمكملات الغذائية من مسالك التوزيع المعتمدة بالصيدليات أو شبه الصيدليات